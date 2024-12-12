¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¼­½ñ¤ÇÆÝ¤à¡×¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë£µ½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú12·î30Æü¡Ê·î¡Ë23»þ50Ê¬¤«¤éÇ¯Ëö95Ê¬SP¡¢1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ6Ê¬¤«¤é¿·½Õ49Ê¬SP¡¢1·î14¡¦21¡¦28Æü¡Ê²Ð¡Ë£³½µÏ¢Â³25»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ûº£Ç¯7·î¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤«¡×ÆÝ¤ß¤«¤é¤ÎÂ³¤­¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤­¡×¤«¤é¡Ö¤±¡×¤Þ¤Ç¤Î¼­½ñÆÝ¤ß¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ Ç¯ËöSP¡Ö¤­¡×¤Î²ó¤Î¼­½ñÆÝ¿Í¡Ê¤¸¤·¤ç¤Î¤ß¤ó¤Á¤å¡Ë¤Ï¡¢¾ïÏ¢¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦Â¼¾å¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¥é