ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤ÎÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¡¢½çÂç¤¬12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÎÁí¹ç5°Ì¤ØµÈ²¬ÂçæÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¶è´Ö¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥é¥¹¥È1¥­¥í¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤º¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥ç¥°¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½é¤ÎÈ¢º¬Ï©¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤Ï4¶è8°Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¶è´Ö½ç°Ì¡£¡Ö¶è´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡£1¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÂ¿¤¯È´¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Í½Áª²ñ¤Ç11°Ì¤ÎÅì