ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»öÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï12Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä9·î¤Î¹ë±«Èï³²¤ÇÈïºÒ¤·¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤¬É¬Í×¤Ê·úÊª¤Î¸«¹þ¤ß¿ô¤òÍèÇ¯1·î¤Ë¸«Ä¾¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£3Ëü2410Åï¤È¤·¤¿¸«¹þ¤ß¤ò¿½ÀÁ¿ô¤¬¾å²ó¤ê¡¢¹ë±«¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡£¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤Î¿½ÀÁ¤Ïº£·î9Æü»þÅÀ¤Ç3Ëü3773Åï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÃÚ»á¤Ï½ªÎ»¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯10·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²òÂÎ¤Î´°Î»ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î