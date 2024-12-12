ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤ËÌµµö²Ä¤ÇÂ¤À®¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¹¤êÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÈÀÅ²¬»Ô¤Ï12·î12Æü¡¢¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤Ë¤è¤ë¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£4²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹©»öÈñÍÑ¤Ï¡¢À¹¤êÅÚ¤òÂ¤À®¤·¤¿¶È¼Ô¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈñÍÑ¤ÏÌó4²¯5000Ëü±ß¡Ä°ãË¡Âçµ¬ÌÏÀ¹¤êÅÚÅ±µî¤Ø¡Ö¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¡×»Ï¤Þ¤ë Ìó2Ëü4000Î©Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÉÔ°ÂÄêÅÚº½¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡áÀÅ²¬ 12Æü¸áÁ°¡¢¸©¤È»Ô¤Ê¤É¤¬¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î»³´ÖÉô¤Ë¤¢¤ëÆü¸þÃÏ¶è