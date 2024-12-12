¸©¤ÏÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ËÎ®¹ÔÈ¯À¸Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©Æâ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï11.74¿Í¤Ç¡¢Ãí°ÕÊóÈ¯É½¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë10¿Í¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Á°¤Î½µ¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸åÂç¤­¤ÊÎ®¹Ô¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Àî»§¤¬19.71¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¼¯»ùÅç»Ô18.35¿Í¡¢²ÃÀ¤ÅÄ13.33¿Í¡¢°Ë½¸±¡10.6¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸©