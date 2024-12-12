À¤³¦°ä»º¤ÎµþÅÔ¡¦À¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤·¤¿¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¡£¡ÖÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢µðÂçÏÂ»æ¤ËÉ®¤ò¤Õ¤ë¤¦¤ªË·¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤í¤¦¡£1995Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âè1²ó¤«¤é´øÝÝ¡Ê¤­¤´¤¦¡Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿¹À¶ÈÏ¡Ê¤»¤¤¤Ï¤ó¡Ë´Ó¼ç¡Ê¤«¤ó¤¹¡Ë¡Ê84¡Ë¡£12Æü¤Ë½ñ¤¤¤¿°ì»ú¤Ï¡Ö¶â¡×¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¡Ö¶â¡×¤ò½ñ¤¤¤¿À¶¿å»û¤Î¿¹À¶ÈÏ´Ó¼ç=2024Ç¯12·î12Æü¸á¸å2»þ6Ê¬¡¢µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡¢¿·