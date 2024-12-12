Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Çºî¶È¤äÆ°²è¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤Î±ü¤äÆ¬¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿À·Ð¤ä¶ÚÆù¤¬¶ÛÄ¥¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈè¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ËÏÂ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ¤Ë¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥Ë¥¢¥ë¥­¥ã¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤ò»î¤·