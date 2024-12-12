µÈÇµ¤¬1·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾Ð»ßÀéËü¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖKAMASE!!¡×¤¬12·î25Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§µÈÇµ¡¢¿û¸¶·½¡¢sekai¡¢¥ß¥Æ¥¤¥Î¥Ï¥Ê¥·¡Ä¡ÄAdo¤äyama¤ËÂ³¤¯¡¢2021Ç¯²¼È¾´ü ÃíÌÜ¤Î²Î¤¤¼ê¤¿¤Á¡Ë 11·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖÅ¾¹»À­¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2¶ÊÌÜ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡ÖKAMASE!!¡×¤Ï¡¢VOCALOID³Ú¶Ê¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥ó¥É Teary Planet¤ÎNanao¤¬ºî»ì¡¿ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò¼ê¤¬¤±