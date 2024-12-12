12·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2024¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î903ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢5ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡×¤¬½éÍ¥¾¡¡£8ÂåÌÜ¤Î½÷²¦¤Ëµ±¤­¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¤Ë¤Ü¤·¤¤¤ï¤·¡Ù¤Ï¹á¶õ¤Ë¤Ü¤·¡Ê¤­¤ç¤¦¤«¤é¤Ë¤Ü¤·¡Ë¤È²ÀÀâ¤¤¤ï¤·¡Ê¤È¤­¤É¤­¤¤¤ï¤·¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤Î·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥ë¡ØNSCÂçºå¹»¡Ù½Ð¿È¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¡£2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬