Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä¤Î£É£Æ£Ï·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï£±£²Æü¡¢ÍèÇ¯¤ÎÆ±¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹½Â¤ÌäÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð£°¡¥£´¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ­¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð£±¡¥£±¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢£²ÄÌ¤ê¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¨¤·¤¿¡££¹·î»þÅÀ¤Ç¤Ï£°¡¥£¹¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££É£Æ£Ï¤ÎÍ½Â¬ÀÕÇ¤¼Ô¥Æ¥£¥â¡¦¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥·¥ç¥¤¥¶¡¼»á¤Ï¡Öº£¤ÎÄäÂÚ¶ÉÌÌ¤¬°ì»þÅª¤ÊÄã