¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/12¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¥ß¥¹¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ë¡ÖMISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025¡×¡ÖMR OF MR CAMPUS CONTEST 2025¡×¤¬3·î24Æü¡¢Zepp Shinjuku¡ÊTOKYO) ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢É½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÁ°Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÂçÊ¿¤Ò¤«¤ë¤È¼ÆÅÄÎ¶Ç·²ð¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¤Ëµ±¤¤¤¿»þ¤ÎÂçÊ¿¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¢¡ÂçÊ¿¤Ò¤«¤ë¡õ¼ÆÅÄÎ¶Ç·²ð¡¢É½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê