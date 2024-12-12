¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Î¼«Âð¤Ç±ÄÍøÌÜÅª¤ÇÂçËãÁð¤òºÏÇÝ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçËãÁðºÏÇÝµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆî¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ñÁÊÕ¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈñÁÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Æü¸áÁ°¡¢¼«Âð¤ÇÂçËãÁð1ËÜ¤òÈ­¤Ë¿¢¤¨¤ÆºÏÇÝ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ã´³ÎÌ¤ÎÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ñÁÊÕÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡Ö¤¿¤Þ