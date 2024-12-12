¥É¥ë±ß£±£µ£²¡¥£µ£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£µ£±£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï152.55¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0510¶áÊÕ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ152.77¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥¤¥¿ーÄÌ¿®¤¬¡ÖÆü¶ä¡¢Íø¾å¤²¸«Á÷¤êÏÀ¶¯¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¾ðÀª¸«¶Ë¤á¡á12·î²ñ¹ç¤Ç´Ø·¸¶Ú¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤³¤È¤¬±ßÇä¤ê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï152.30³ä¤ì¿å½à¤Þ¤ÇÈ¿Íî¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤¬¡ÖÃæ¹ñ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×