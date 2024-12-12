12ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÇµþÀ®ÅÅÅ´¤Î¹â²Í¤«¤é½Å¤µÌó1.5¥È¥ó¤ÎÅ´¹ü¤¬Íî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Íî²¼¤·¤¿Å´¹ü¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤òÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¸½¾ì¤ÏµþÀ®ÅÅÅ´Àé½»Âç¶¶±Ø¤Î¿¿²¼¡£¤Þ¤µ¤ËÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ç¤·¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¡§»ä¤µ¤Ã¤­¤âÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¡ÊÄ«¡Ë7»þÈ¾¤°¤é¤¤¡£¡ÊQ.¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ËÍî¤Á¤¿¤é¡Ä¡©¡Ë¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê