  ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ°ãË¡¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¹çË¡¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤È°ãË¡¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ °ãË¡¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¼ïÎà ¡Ö¥Õ¡Ä