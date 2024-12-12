µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¥°Õ¤òÃËÀ­¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¥³¥í¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¡Ö½÷À­¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¡£¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°ì½ï¤À¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¥Ý¥í¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÃËÀ­¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥É¥­¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¡£°ì½ï¤À¤Èµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼