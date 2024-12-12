Æ£°æ¥µ¥Á¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ØÆ£°æ¥µ¥Á¤ÎWhat's in my bag¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÃæ¤Ë¤Ï¥³¥¹¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÆ£°æ¥µ¥Á¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡Ä¡×¤ª»Å»ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¾Ò²ð¢£Îý¤ê¹á¿åÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ªTAMBURINS/¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¥Ð¡¼¥à BERGA SANDAL ÀÇ¹þ5,800±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëTAMBURINS 탬