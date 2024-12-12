Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï12·î12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡¡ÖEXPO2025 ANA JET¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA58AN¡Ë¤ò¹ñÆâÀþ¤Ë½¢¹Ò¤µ¤»¤¿¡£½éÊØ¤ÏÅìµþ/±©ÅÄÈ¯Âçºå/´ØÀ¾¹Ô¤­¤ÎNH991ÊØ¤Ç¡¢½ÐÈ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£µ¡ÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖANA Future Promise Jet¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA874A¤ª¤è¤Ó¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ­¹æ¡§JA871A¡Ë¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤¿