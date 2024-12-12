¥»¥¬¤Ï¡¢2025Ç¯2·î21ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎPlayStation 5¡¢PlayStation 4¡¢Xbox Series X|S¡¢Xbox One¡¢Windows¡¢PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¸ÂÄêÈÇ¡Ö¿¿Åç¸ãÏ¯¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÉÁ¤­¤ª¤í¤·ÆÃÀ½BOX¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ¡Ù¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õÆâÍÆ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¸ÂÄêÈÇ¡Ö¿¿Åç¸ãÏ¯¥³¥ó¥×¥êー¥È