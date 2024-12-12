TWICE¤Î¥â¥â¤¬11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×°áÁõ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È9ÅÀ¡ÛÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤¤TWICE¥â¥â2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥â¥â¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥­¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¡É¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¥â¥â¤Ï11Æü¡¢¡Östrategy¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÏÆ¤«¤é²£Ê¢¤Þ¤Ç¤¬ÊÔ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª