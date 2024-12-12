5¿Í¤â¾è¤ì¤ë¡© MYS¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥ì¥¸¥¹¥È¥í¡×¤ËÈ¿¶Á¡ª2024Ç¯9·î28Æü¤«¤é29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Õ¥§¥¢ 2024¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âMYS¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ì¥¸¥¹¥È¥í¡×¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¥È¥é¥Ù¡¼¥¹¤Ë5¿Í¡Ä¾è¤ì¤ë¡©¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö5¿Í¾è¤ê¡É·Ú¥È¥é¡É!?¡×¤ò²èÁü¤Ç