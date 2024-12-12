¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å°ËÆá·´µÜÅÄÂ¼¤Î¾®ÅÄÀÚ ¹¯É§Â¼Ä¹¤¬12Æü¡¢¼­É½¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ°ìÉô¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄÀÚ ¹¯É§Â¼Ä¹¡Ö¤±¤µËÜÆüÉÕ¤Î¼­É½¤òµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×12Æü¤ÎÂ¼µÄ²ñ¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÀµ¼°¤Ë¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µÜÅÄÂ¼¤Î¾®ÅÄÀÚ ¹¯É§Â¼Ä¹¡£¾®ÅÄÀÚÂ¼Ä¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÂ¼¤ÎÊ£¿ô¤Î¿¦°÷¤«¤é¡Ö½ñÎà¤òÅê¤²ÉÕ