ÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¿·¾ëµ£É§´ÆÆÄ¤¬12Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ª¥ï¥ó¥Ô¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î¡õÃæÅçÍµæÆ¤éºîÉ÷¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥­¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥Ð¥é100ËÜ¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë½ñ¤­¡¢¡Ö¤É¤³¤«¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤êÆ»¤Ë¡ØËº¤ìÊª¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È