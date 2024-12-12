JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï12Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½Ð¿È¤Î¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1993Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2013¡Á17Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ18¡Á22Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î½÷»ÒÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢23¡Á24Ç¯¤Ë¤ÏGK»³²¼°ÉÌé²ÃÁª¼ê¡¢DFÀ¶¿åÍü¼Ó¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£Áª¼ê¡¢FWÆ£Ìî¤¢¤ª¤ÐÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î½÷»Ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë