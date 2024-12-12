¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È½Ð¿È¤ÎÄ»°æ¿®¹¨Éû¼ÒÄ¹¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HDÄ»°æ¿®¹¨¼¡´ü¼ÒÄ¹¡Ö»ä¼«¿È¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×4Ëü¿Í¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤¿¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤Ï¤ìÀº¿À¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤³¤¦ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿Ä»°æ»á¡£¶ä¹Ô¤ò·Ð¤Æ97Ç¯¤ËÆþ