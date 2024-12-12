Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¡Ö¶õËÙ¾¦Å¹³¹¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÂç½°¿©Æ²¥¹¥¿¥ó¥É¤½¤Î¤À¡×¡£ÁÏ¶È¤·¤Æ¤Þ¤À8Ç¯¤À¤¬¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¼«²ÈÀ½¤Î¸üÀÚ¤ê¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤¬¤Î¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥¨¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ä¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÈëÅÁ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£¤Û¤«¤Ë¤â½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤ÉÌó60¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½¾¶È