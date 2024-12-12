12Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤Î3Ëü9810±ß¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9849.14±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï39.14±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2867Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2770¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.03¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª