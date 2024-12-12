5Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏÇã¼ý»ö·ï¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢¸©µÄ¤ÎÅÏÊÕÅµ»ÒÈï¹ð¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Î´þµÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©µÄ¤ÎÅÏÊÕÅµ»ÒÈï¹ð¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤ò½ä¤ê¡¢²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤«¤éÇã¼ýÌÜÅª¤Ç¸½¶â10Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1¿³¤È2¿³¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Àè·î´þµÑ¤µ¤ì¡¢°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ÎÂè1¾®Ë¡Äî¤ÎµÜÀîÈþÄÅ»ÒºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢º£·î9ÆüÉÕ¤±¤Ç°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Î´þµÑ¤ò·èÄê¡£ÅÏÊÕÈï¹ð¤Ï