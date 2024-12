X(旧Twitter)からのユーザー離れが起きている一方で、代替サービスとなり得るBlueskyの加入者が増え続けています。著名調査会社のSimilarwebが実施した調査により、2024年10月6日から12月3日にかけて、XとBlueskyでデイリーアクティブユーザー数の大幅な増減があったことがわかりました。From X to Bluesky: why are people fleeing Elon Musk’s ‘digital town square’? | Social media | The Guardianhttps://www.theguardian.