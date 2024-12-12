¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ölululemon New Store Opening Ceremony¡×¤Ë¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»ÒÇ¯Ëö¤é¤·¤¯¡¢2¿Í¤Ïº£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°ìÇ¯¤Î´Á»ú¤òÈäÏª¤·¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÒ´ó¤Ï¡Ø¿·¡Ù¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·