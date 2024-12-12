¤¬¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î»°ÌÚÃ«²ñÄ¹¤¬¹­ÅçÂç³Ø¤òË¬¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¹­ÅçÂç³Ø¤Î±ÛÃÒ¸÷É×³ØÄ¹¤é¤È¤¬¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¡¢¸÷ÌÈ±ÖÎÅË¡¡á¥¢¥ë¥ß¥Î¥Ã¥¯¥¹¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£³ÚÅ·¥°¥ëー¥× »°ÌÚÃ«¹À»Ë ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ö¾­ÍèÅª¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÆÍÑÅª¤Ë¿§¡¹¤Ê´â¼ð¤Î¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¹­ÅçÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ìó4Ç¯Á°¤«¤é¸÷ÌÈ±ÖÎÅ