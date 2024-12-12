ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê27¡Ë¤¬º£·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒÀè¤ÏÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢°É¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¤é¿Íµ¤½÷Í¥¡¢ÇÐÍ¥¤òÍÊ¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±ßËþÂà¼Ò¤È¤¤¤¦¡£2011Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡ß¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó ¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2011¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2012Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂ©¤â