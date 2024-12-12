2024Ç¯°ìÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬¡¢12·î12Æü¤ËµþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÅÏÊÕÂçÀ¤µ­¼Ô¡Ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ø¶â¡Ù¤Ç¤¹¡×º£²ó¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¤Áê¤ò´Á»ú¡Ö1»ú¡×¤ÇÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢µþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬¡Ö¶â¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó22Ëü2ÀéÉ¼¤Î±þÊç¤Î¤¦¤Á¡¢1Ëü2ÀéÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î50-50Ã£À®¤Ê¤ÉÃÍÀé¶â¤Î³èÌö¡¢¿·»æ