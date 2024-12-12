ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï12Æü¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ä¹ä»á¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç´ä»á¤ÏJ1¼¯Åç¤Ç¤Î¥³¡¼¥Á¡¦´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢21Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âU-23ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È8¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿JFA¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë±©ÅÄ·û»Ê»á¡¢GK¥³¡¼¥Á¤Ëº´Æ£ÍÎÊ¿»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Âç´ä»á¤Î½¢Ç¤µ­¼Ô²ñ¸«¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤