ºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤éÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥óËÜ¤Ä¤­¤ÎÃêÁª¼°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¡¢ÀèÃå¼°¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤«¤éÈþµÓ¤¬ÇÁ¤¯¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯