ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ë¶È¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤¬³«»Ï¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê´ë¶È¶¦ÁÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡ü2025Ç¯1·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖJRE WALLET¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹JRÅìÆüËÜ¤¬¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¹¤ë´ë¶È¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼è°úÍúÎò¤ò°Å¹æ²½¡¦Ê¬»¶´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê¼è°úµ­Ï¿¤Î°Ý»ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹