¼«¸Ê¤ÎÊÖºÑÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤¬¸©·ÙËÜÉô¶ÐÌ³¤Î·Ù»ë¤ò¸ºµë£±£°£°Ê¬¤Î£±£°¡Ê£¶¤«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£½èÊ¬¤Ï£±£±·î£±£µÆüÉÕ¤Ç¡¢¸©·Ù´Æ»¡²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ë¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»ë¤Ï£²£°£±£²Ç¯£³·î¡Á£²£³Ç¯£´·î¡¢¸©·Ù¤Î¿¦°÷¤é¤«¤éÊÖºÑÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦°÷¤¬¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈ¯³Ð¡£·Ù»ë¤Ï»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢¡Ö»¶ºâ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë