Nidhi Verma[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡¿¥â¥¹¥¯¥ï £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼Ò¥í¥¹¥Í¥Õ¥Á¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÌ±´ÖÀ½Ìý²ñ¼Ò¥ê¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÆüÎÌ£µ£°Ëü¥Ð¥ì¥ë¶á¤¤¸¶Ìý¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£Î¾¹ñ´Ö¤Ç²áµîºÇÂç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï£±£°Ç¯¤Ç¡¢À¤³¦¶¡µë¤Î£°¡¥£µ¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£·ÀÌó³Û¤Ï¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ÇÇ¯´ÖÌó£±£³£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¡£²Á³Ê¤È¶¡µëÎÌ¤ÏËèÇ¯¸«Ä¾¤¹¡££±·î¤«¤é¶¡µë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç