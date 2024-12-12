¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/12¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥â¥â¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¡õ¤¯¤Ó¤ìÂçÃÀÈäÏª¢¡TWICE¥â¥â¡¢ÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÈ©¸«¤»¤³¤ÎÆü¥â¥â¤Ï¡¢Éþ¤ÎÁ°¸å¤¬É³¤Î¤ß¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¡¢¤ªÊ¢¤äÂÎ¤ÎÎ¾ÏÆ¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¶âÈ±¤Î¥â¥â¤¬¸½Âå¥¢¡¼¥ÈÉ÷¤Î¿§¹ç¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹õ¤Î