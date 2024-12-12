Âçºå»ÔÆâ¥­¥¿¥¨¥ê¥¢¤Î6¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¶¦Æ±¥é¥ó¥Á´ë²è¡Ö½Õ¤ÎÌ£¤á¤°¤ê ¥Û¥Æ¥ë de ½Õºé¤¯¡ÈÆù¡É¥°¥ë¥á ¡Áçõ¥Ç¥¶¡¼¥È¤â¤´°ì½ï¤Ë¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥ô¥£¥¢Âçºå¡¢¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ìÂçºå¡¢¥Û¥Æ¥ëºåµÞ¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥¢Âçºå¡¢¥Û¥Æ¥ëºåµÞ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ëºå¿ÀÂçºå¡£¤ªÆùÎÁÍý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¤È¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îçõ¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ê+700±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤ò½ä¤ë