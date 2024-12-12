¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ëÁ¥°æÅÅµ¡Á°¼ÒÄ¹¤Î¾åÅÄÃÒ°ì»á¡á12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâÇË»º¼êÂ³¤­¤¬¿Ê¤àÁ¥°æÅÅµ¡¤Î¾åÅÄÃÒ°ìÁ°¼ÒÄ¹¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÇË»º¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾åÅÄ»á¤¬°ú¤­¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿ÍÊÝ¾Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·Ð±Ä¸¢¤ò1±ß¤Ç¾ùÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤À¤¬ºÎ»»¤¬°­²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤òÃæ¹ñ²ÈÅÅÂç¼ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥ï¡¼¥¹¡×¤ØºÇÄã50²¯±ßÄøÅÙ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö»ñ¶â¤Î¤á