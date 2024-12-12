Hitoshi Ishida¡ÎÅìµþ£±£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £²£°£²£´Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï£±£²Æü¡¢½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢½°±¡¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»¤ÈÀ¯ÉÜ´Ø·¸µ¡´ØÊäÀµÍ½»»¤Ï¸¶°ÆÄÌ¤ê¡¢°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»¤Ï£²£´Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÍ½È÷Èñ¤«¤é£±£°£°£°²¯±ß¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ë½¼¤Æ¤ë°ìÉô½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ²ñ¤ÇÍ½»»°Æ¤¬½¤Àµ¡¦²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¡£