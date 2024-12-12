Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ää¼Ö»þ¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤Èµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²¿¤é¤«¤Î¼Ö¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç