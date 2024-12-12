¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¤«¤éÊÆ¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëMLB¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£Á´30µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤¬³èÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢3ÆüÌÜ¤Î¸½ÃÏ11Æü¤Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¿½ÀÁ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¡¢10Æü¤«¤éMLBµåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£20µåÃÄ°Ê¾å¤«¤é´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Íè½µ¤Ë¤â³ÆµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÈÌÌÀÜ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹