¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂç»Èµì¸øÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¡Ö¤¹¤Ã¤­¤ê¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤Ë¤´¤ê¼ò¤ÎÊý¤¬Ç»¸ü¡£À¡¤ó¤Ç¤ëÊý¤¬¹¥¤­¡×º£·î¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Àª¤¤¤Å¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¼òÂ¢¤Ê¤É¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄÃóÊÆÆüËÜ