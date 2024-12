ONE OR EIGHTが11月22日に配信リリースした新曲「KAWASAKI (with Big Sean)」が、アメリカの音楽チャートで日本人初の記録を達成した。 (関連:【映像あり】ONE OR EIGHT、ビッグ・ショーン迎えた新曲「KAWASAKI」リミックス版MV) 「KAWASAKI」はONE OR EIGHTがデビュー直前の6月にパフォーマンス映像を公開し、わずか10日で1000万回再生を達成した楽曲。ファンからの音源化を求める声に応