No.(ノードット)は12月9日に、同社が販売した「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の増圧バージョンが、「Makuake Award 2024」において「Makuake Of The Year 2024」を受賞したことを発表した。「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の増圧バージョンが「Makuake Of The Year 2024」受賞●約1カ月半のプロジェクト期間で4500万円を達成「Noend オーガニックファインバブルシャワーヘッド」の