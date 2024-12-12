²Í¶õ¤Î¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì¹â¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¤ª¤è¤½5100Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òË¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¡ÖSTAR SE¡×¤Î¶âËÜ¹áÍöÈï¹ð¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÁÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âËÜÈï¹ð¤Ï²Í¶õ¤Î¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì¹â¤ò·×¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½2²¯1100Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡