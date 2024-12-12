Gerry Doyle¡Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - °ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥¹¥Æ¥£¥à¥½¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï£±£²Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÊ¶Áè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Èô¹Ô¾ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤ËÊÆ·³¤ÎÆ°¤­¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤ÏÊÆ·³¤ËÌµ¿ÍÈô¹Ôµ¡¤ä³êÁöÏ©¤Î½¤ÍýÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî¥·¥Ê³¤¤ÈÅì¥·¥Ê³¤¤òÊñ´Þ¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éËÌÅì¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤¤ÆÆüËÜ¤Þ¤ÇÂ³¤¯Âè°ìÎóÅçÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Î