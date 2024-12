AirTagのような落とし物トラッカーが、ストーキングや車泥棒などに利用されていることが問題視されています。こういった本来の利用目的とは異なる利用を防ぐため、GoogleはAndroidに「不明なトラッカー検出機能」を実装しています。そして現地時間の2024年12月11日、Googleは不明なトラッカー検出機能に新たに2つの機能を追加しました。Updates to Android's unknown tracker alerts for Find My Device tagshttps://blog.google/f